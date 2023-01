USA: «Stranger Things» war die beliebteste Streaming-Serie

US-Quoten

Das Marktforschungsinstitut Nielsen hat nun genaue Daten über das vergangene Jahr veröffentlicht.

Die Netflix-Serie, angeführt von der Veröffentlichung der vierten Staffel, war im vergangenen Jahr die meistgestreamte TV-Show – und das meistgestreamte Programm insgesamt – in den USA. Die Sci-Fi-Hitserie hat 2022 mit 52 Milliarden gestreamten Minuten den höchsten Wert seit den Corona-bedingten Sperren von NBCs «The Office» im Jahr 2020 erreicht, als die Zuschauer 57,1 Milliarden Minuten sahen. Die Dominanz von Originalinhalten wie «Stranger Things» wird durch die Tatsache unterstrichen, dass es nur 34 Episoden der Serie der Duffer-Brüder gibt, verglichen mit 192 Episoden von «The Office».Während originäre Inhalte ein großes Publikum anzogen, waren ältere TV-Serien auf Streaming-Plattformen weiterhin sehr beliebt. Das zweitmeistgesehene Programm im Jahr 2022 war, das Kriminaldrama von CBS, dessen 356 Episoden auf Netflix 38,1 Milliarden Sehminuten erzielten. Im Jahr 2021 warvon CBS, das von 2005 bis 2020 lief, laut Nielsen die meistgesehene Sendung in den USA (mit 33,9 Milliarden Minuten Sehdauer) auf Netflix.Bei den Filmen wardie Nummer 1 der meistgestreamten Titel des Jahres. Der Film mit Originalsongs von Lin-Manuel Miranda feierte im Dezember 2021 auf Disney+ Premiere und wurde im Laufe des Jahres 2022 27,4 Milliarden Minuten lang angesehen – das entspricht 269 Millionen Mal. «Encanto» hatte mehr als doppelt so viel Sehdauer wie die nächstbesten Filme, Pixars «Turning Red» (ebenfalls auf Disney+) und «Sing 2» von Universal/Illumination auf Netflix