ViscaBarca  ein Muss für alle Fußballfans

YouTuber

Anton Rinas ist Vorreiter der Stadionvlogs, bei welchen er seine Zuschauer zu den bedeutendsten Partien mitnimmt.

Über 1,7 Millionen Abonnenten interessieren sich für den Content von Anton Rinas, welcher sich vor allem um Fußball dreht. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich der Lieblingsvereins des YouTubers, welcher, wie der Kanalname schon andeutet, der FC Barcelona ist. Er nimmt seine Zuschauer zu seinen Stadionbesuchen mit oder lässt sie an seinen Livereaktionen auf verschiedene Spiele teilhaben.Anton Rinas wurde am 27. Dezember 1996 in Bayreuth geboren und wuchs dort auf. Auch als sich seine Eltern trennten, als er 15 Jahre alt war, blieb er weiterhin mit seiner Mutter in der oberfränkischen Stadt wohnen. Rinas hat russische sowie spanische Wurzeln und spricht auch fließend spanisch. Er besuchte das Graf-Münster-Gymnasium in Bayreuth, brach seine Schullaufbahn allerdings nach der elften Klasse zugunsten seiner YouTube-Karriere ab. Privat interessierte er sich schon von klein auf für Fußball und Gaming. Später zog er dann auch in die „YouTube-Hauptstadt“ Köln, ehe er nach einem dreimonatigen Aufenthalt in Barcelona heute in München lebt.Am 26. Dezember 2011 gründete Rinas seinen YouTube-Kanal, den er zu Beginn fast ausschließlich dem Spiel „Call of Duty“ widmete. Damit erzielte er innerhalb kurzer Zeit große Beliebtheit in der deutschen YouTube-Szene. Dies war vor allem darauf zurückzuführen, dass die Konkurrenz auf der Plattform zu diesem Zeitpunkt noch nicht so groß war und dass das Videospiel damals einen großen Hype erfuhr. Innerhalb von nur zwei Jahren gelang es dem Webvideoproduzenten so, die Marke von 100.000 Abonnenten zu knacken. Zudem kooperierte er mit anderen YouTubern wie MontanaBlack oder Marcel Scorpion und konnte seinen Bekanntheitsgrad auf diese Weise noch weiter steigern. Mitte 2015 hatten dann 500.000 Menschen seinen Kanal abonniert und etwa ein Jahr später knackte er bereits die Marke von einer Million Abonnenten. Aus seiner Gaming-Zeit stammt auch das gefragteste Video des Kanals, welches 4,2 Millionen Aufrufe misst. In dem zweieinhalbstündigen Video duelliert er sich mit Marcel Scorpion in einem Videospiel.Mit der Zeit hatte Rinas jedoch stetig weniger Lust an den Gaming Videos und begann mit Clips im Bereich Lifestyle. Seinen Gaming-Content verlagerte er daraufhin auf seinen Zweitkanal „GamingBarca“, welcher heute 435.000 Abonnenten zählt. Auf dem Hauptkanal widmete er sich dann zunehmend seiner großen Leidenschaft Fußball. Es ist unschwer zu erkennen, dass er Fan des Vereins FC Barcelona ist und Lionel Messi als sein großes Vorbild ansieht. So reist Anton zu den grüßten und wichtigsten Fußballspielen der Welt und lässt seine Zuschauer hautnah mit dabei sein. Diese Stadionvlogs sind extrem erfolgreich und erzielen nicht selten mehr als eine Million Aufrufe. So war er bei zahlreichen Partien der Champions League oder auch bei zahlreichen EM-Spielen, darunter dem Finale 2021 zwischen Italien und England. Auch wenn er nicht live dabei war, als Argentinien Weltmeister wurde, reagierte er in einem Video live auf den Sieg. Zu einem seiner schönsten Momente zählte sicherlich auch das Treffen mit seinem Idol Messi, welches er natürlich ebenfalls auf Video festhielt und mit seinen Zuschauern teilte.Für sehr viel Aufsehen sorgte auch ein Video, welches Rinas im Februar 2019 veröffentlichte und den Titel „Drogen, Schulden & Schwester – Wieso mein Leben die Hölle ist“ trug. Darin berichtete er davon, wie seine Schwester und sein Schwager ihn finanziell ausgenutzt haben. Er lieh ihnen in regelmäßigen Abständen Geld, was er jedoch nie wieder sah und ihm zu einer finanziellen Notlage sowie zu großen Problemen mit dem Finanzamt führte. Nach nur wenigen Tagen erzielte das Video zwei Millionen Views. Über diese schwere Zeit sprach er später zudem in Form des Buchs „REALTALK. Trug, Schein und Schulden. Mein Leben als Influencer“, welches er Ende 2019 veröffentlichte. Heute hat Rinas gemeinsam mit Antonijo Tabak auch einen Podcast „ViscaTabak – Der Fußball Podcast“, wobei jede Woche eine neue Folge erscheint.