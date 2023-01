«Squid Gane»-Game-Show führt zu Notrufen

Vermischtes

Aufgrund des Kälteeinbruches sind einige Spieler verletzt worden.

Eine kleine Anzahl von Teilnehmern der Reality-Showmussten am Montag medizinisch versorgt werden, nachdem sich eine ausgedehnte Partie "Red Light Green Light", die während des anhaltenden Kälteeinbruchs in Großbritannien gespielt wurde, als Schock für das System erwiesen hatte.Es wird angenommen, dass weniger als fünf Spieler am Set der neuen Netflix-Show einen Arzt brauchten. Ein Kandidat soll sich an der Schulter verletzt haben, nachdem er versehentlich gegen eine Wand gelaufen war, andere wurden wegen leichter Beschwerden behandelt. Die Produzenten haben gegenüber des US-Branchendienstes ‚Variety‘ vehement dementiert, dass irgendwelche Kandidaten vom Gelände getragen wurden.Die Spieler gehörten zu den 456 Teilnehmern an "Red Light Green Light“, bei man eine Ziellinie überqueren und dabei völlig still stehen muss, wenn sich eine Person, die "es" ist, umdreht, um die Spieler zu überprüfen. Wenn man sich bewegt, ist man raus. Das Spiel stand im Mittelpunkt von «Squid Game», bei dem eine riesige Killerpuppe ihren Kopf drehte und Schüsse abfeuerte, um Spieler zu eliminieren, die sich bewegten. Es war das erste Spiel des Dramas und besonders effektiv, da die ahnungslosen Spieler nicht wussten, dass sie getötet werden, wenn sie das Spiel verlieren.