Grammy Awards wieder bei MagentaTV im Programm

TV-News

Anfang Februar zeigt der TV-Dienst der Deutschen Telekom die 65. Grammy Awards exklusiv in Deutschland. Mit dabei sind Stars wie Beyoncé, Adele und Kendrick Lamar.

Die 65. Grammy Awards, die von der Recording Academy in Los Angeles verliehen werden, ehren die größten Stars der Stunde. Nominiert sind Künstler wie Beyoncé, Adele, Kendrick Lamar und Harry Styles. Der Emmy-prämierte Komiker und Ex-«The Daily Show»-Moderator Trevor Noah führt durch das die große Gala, die in der Nacht auf den 6. Februar deutscher Zeit in der Crypto.com-Arena in Los Angeles stattfindet. Die Telekom zeigt den weltweit wichtigsten Musikpreis live und exklusiv am 6. Februar 2023 nachts ab 2:00 Uhr bei MagentaMusik sowie MagentaTV. Eine Wiederholung gibt es am 6. Februar um 20:15 Uhr beim Sender #dabeiTV auf MagentaTV. Anschließend steht die Show zudem in der Megathek von MagentaTV und bei MagentaMusik bereit. Alle auftretenden Künstler werden in Kürze bekannt gegeben.In der Liste der Nominierten steht Beyoncé ganz oben. Die Sängerin wurde gleich neunmal für die Songs ihres Albums „Renaissance“ nominiert. Hoffen darf sie unter anderem in den drei großen Kategorien „Record of the Year“, „Album of the Year“ und „Song of the Year“. Damit hat sie schon jetzt Geschichte geschrieben: Beyoncé kommt auf insgesamt 88 Grammy-Nominierungen und zieht mit ihrem Ehemann Jay-Z als meistnominierter Künstler aller Zeiten gleich.In den Haupt-Kategorien trifft sie unter anderem auf Kendrick Lamar und Adele. Lamar liegt mit acht Nominierungen knapp hinter Beyoncé, dicht gefolgt von Adele mit sieben. Je sechs Nominierungen erhielten Harry Styles, Mary J. Blige, DJ Khaled, Future Terius „The-Dream” Gesteelde-Diamant und der Mastering Engineer Randy Merrill. Aussichten auf eine der Trophäen haben auch Künstler wie Brandi Carlile, Doja Cat, Lizzo, Bad Bunny, Taylor Swift oder ABBA.„Wir starten das Jahr gleich mit einem Mega-Highlight. Denn wir bringen mit den Grammy Awards die größte Musik-Nacht der Welt erneut zu unseren Kunden und zu allen Musik-Fans – live und exklusiv in Deutschland“, erklärt Telekom-TV-Chef Arnim Butzen. „Die Grammys stehen für spektakuläre Auftritte, unvergessliche Bühnendesigns und natürlich begehrte Trophäen. Wir freuen uns auf eine spannende Show.“