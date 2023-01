Zum Jahrestag des Ukraine Kriegs: RTL und ntv mit Themenwoche

TV-News

In Europa herrscht seit fast einem Jahr Krieg. Zum Jahrestag sendet ntv mehrere Tage lang eine umfangreiche Sonderprogrammierung und RTL ein halbstündiges «RTL Aktuell Spezial».

In einem Monat jährt sich die russische Invasion in die Ukraine zum ersten Mal und nun hat RTL und Schwestersender ntv ein umfangreiches Sonderprogramm rund um diesen Jahrestag am 24. Februar angekündigt. Der Nachrichtensender ntv liefert in der Woche vom 20. bis 24. Februar in mehreren Dokumentationen, Reportagen, Gesprächsrunden sowie Live-Schalten aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew Hintergründe zu den Entwicklungen in der Ukraine. Bei RTL blickt Pinar Atalay am Donnerstag, 23. Februar, um 20:15 Uhr in einem halbstündigengemeinsam mit Reportern und Experten auf die vergangenen zwölf Monate zurück und informiert ebenfalls über die aktuelle Lage.Bereits am Montag, den 20. Februar um 21:05 Uhr zeigt die Dokumentationbei ntv, wie die Ukraine allen Widrigkeiten zum Trotz den russischen Angriffen standhalten konnte. Um 22:05 Uhr geht die Dokumentationvon Niko Karasek der Frage nach, wie sicher Deutschland vor einer möglichen russischen Sabotage ist. Der Krieg in der Ukraine ist danach auch Thema eines #beisenherz Spezials um 23:30 Uhr.Am Donnerstag, den 23. Februar um 22:05 Uhr berichtet RTL/ntv-Reporterin Nadja Kriewald in der News Reportageüber die Schicksale, Hoffnungen und Ängste von Ukrainern, die sie seit Kriegsbeginn vor Ort begleitet haben. Auch im Februar ist sie wieder in der Ukraine und sendet am Jahrestag ab 12:30 Uhr als „Anchor on location“ in den ntv News Spezials live aus Kiew. Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen stehen in der Woche auch im Fokus des ntvam Freitag um 17:30 Uhr sowie täglich in derund im ntv Podcast