Paramount+ startet deutschen «Dating Naked»-Ableger noch im Januar

TV-News

Mit dabei ist ein Teilnehmer der aktuellen «Germany Shore»-Staffel, die ebenfalls bei Paramount+ zu sehen ist.

In der kommenden Woche startet bei Paramount+ ein weiterer deutscher Ableger einer bekannten Reality-Marke:debütiert am Dienstag, den 31. Januar beim im Dezember gestarteten Streamingdienst. Darin sucht unter anderem der Reality-Star Fabio De Pasquale, der derzeit bei der Paramount+-Sendungzu sehen ist, nach einem Partner und muss dafür nackte Haut zeigen. Als weibliche „Dater“ ist Lena Goldstein verpflichtet worden.Nach dem Motto „No fakes, no filters – alles 100 Prozent real“ müssen die Teilnehmer alles über sich preisgeben. Mit dabei sind Reality-Stars wie Dennys («Ex on the Beach»), William («Are You The One?»), Jan («Love Island»), Jacqueline («Are You The One?») und Angie («Bachelor in Paradise»). Insgesamt gehen 28 Singles an den Start. Bei Dates, Spielen und im Alltag nähern sich die Kandidaten Lena und Fabian an. Dabei kommt so manches Geheimnis ans Licht. Am Ende jeder Folge stehen die Verehrer von Lena und Fabio vor der Wahl: Die Verbindung mit den beiden „Datern“ vertiefen oder das Resort mit einem Preisgeld, dessen Höhe sie im Vorfeld nicht kennen, verlassen? Als Moderatorin führt Meike Emonts («Der Bachelor») durch die Show.Die erste Folge ist ab dem 31. Januar beim neuen Streaming-Dienst Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Danach geht es wöchentlich mit einer neuen Folge weiter. «Dating Naked» wird von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Production produziert.