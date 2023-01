«A Million Little Things»-Schöpfer spoilert die Fans

US-Fernsehen

Außerdem erklärte man, warum die Fernsehserie nun ihr Ende fassen muss.

ist seit seinem Debüt im Jahr 2018 voller Emotionen – und die finale Staffel wird dem in nichts nachstehen. Laut der offiziellen Beschreibung der Serie beginnt Staffel fünf mit einer Beerdigung, bei der die Gruppe zusammenkommt, um "das Leben eines geliebten Menschen zu feiern, der unerwartet gestorben ist." Dies wird jedoch nicht der einzige Todesfall in dieser Staffel sein, wie Serienschöpfer DJ Nash bestätigte. "Es wird noch jemand anderes sterben", sagte er, wobei er darauf achtete, nicht zu viel zu verraten.In der Serie, die auf Nashs eigenen Beziehungen und persönlichen Erfahrungen basiert, spielen David Giuntoli, Romany Malco, Allison Miller, Christina Moses, Grace Park, James Roday Rodriguez, Tristan Byon, Lizzy Greene und Chance Hurstfield. ABC kündigte das Ende der Serie im November an – eine Entscheidung, die Nash schon seit langem bekannt war."Wir sind keine Krankenhausserie, wo neue Assistenzärzte reinkommen können. Bei uns geht es um eine Gruppe von Freunden, die real sind, und dieser Gruppe von Freunden ist eine Menge passiert. Ich wollte nicht, dass wir zu einer Sendung werden, in der es um das Thema der Woche geht", sagte DJ Nash. "Ich wusste von Anfang an, dass es fünf Jahre dauern würde. Ich habe das nicht so öffentlich gemacht, weil die Leute wollen, dass die Serie länger läuft, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen." In der letzten Staffel werden mehrere bekannte Gesichter wieder dabei sein. Stephanie Szostak, deren Delilah Dixon seit der Premiere von Staffel vier nicht mehr aufgetaucht ist, und Ron Livingston, der den verstorbenen Jon Dixon spielte, werden beide wieder dabei sein. Während er in Rückblenden zu sehen ist, ist Delilah wieder in der Stadt.