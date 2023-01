Madonna-Biopic wurde eingestellt

Kino-News

Der Film mit Julia Garner wird nicht mehr auf die Leinwand kommen.

Das erwartete Biopic über die Musiklegende Madonna wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Projekt, bei dem die Ikone selbst Regie führen sollte, befindet sich nicht mehr in der Entwicklung bei Universal Pictures. Vertreter von Madonna, Julia Garner und Universal Pictures lehnten es ab, die Angelegenheit zu kommentieren.Die Spekulationen über das Schicksal des Films begannen sofort, nachdem Madonna letzte Woche eine karriereübergreifende Welttournee ankündigte – eine, die die Shows in New York, London, Paris und anderen Städten innerhalb von Minuten ausverkaufte. Insider, die mit Madonna vertraut sind, sagten, ihr einziger Fokus sei die Tournee, aber sie sei weiterhin entschlossen, eines Tages einen Film über ihr Leben zu drehen.Obwohl der Film bereits 2020 angekündigt wurde, zog sich die Entwicklung bis Ende 2022 hin. Madonna arbeitete an zwei Drehbuchentwürfen, die große Abschnitte ihres kreativen und persönlichen Lebens umfassten. Eine frühere Version wurde mit dem Oscar-Preisträger Diablo Cody geschrieben (ihre Schreibsitzungen wurden in den sozialen Medien weit verbreitet).