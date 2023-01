Olaf Scholz verschiebt «Hotel Mondial»-Premiere

TV-News

Bettina Schausten und Anne Gellinek fragen den Bundeskanzler kurz vor der Primetime: „Was nun, Herr Scholz?“

Das ZDF sieht nach der Entscheidung der Bundesregierung, den Kampfpanzer „Leopard“ an die Ukraine liefern zu wollen, Erklärungsbedarf und hat deswegen für den heutigen Tag eine Programmänderung angekündigt. Diese sieht vor, dass ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek nach den-Nachrichten um 19:00 Uhr die Sondersendungpräsentieren und den Bundeskanzler mit Fragen zu dessen Haltung über die Panzerlieferung in den vergangenen Wochen und die gestrige Entscheidung konfrontieren.Direkt im Anschluss folgt ab 19.55 Uhr einmit Moderator Matthias Fornoff, der das Interview einordnen wird. Beide Sendungen werden mit Untertiteln und Gebärdensprache angeboten. Ab 20:05 Uhr schaltet der Mainzer Sender nach Danzig, Polen, denn dort bestreitet die deutsche Handball-Nationalmannschaft das WM-Viertelfinale gegen Topfavorit Frankreich. Christoph Hamm und Markus Baur kommentieren das K.o.-Spiel.Der Programmänderung am Vorabend fällt derweil der Start der neuen Seriezum Opfer, der eigentlich für 19:25 Uhr eingeplant war. Als neues Premierendatum gab das ZDF nun den Mittwoch, 1. Februar, aus, also eine Woche später. Die Episoden-Reihe verschiebt sich entsprechend. Im Mittelpunkt der zwölfteiligen Hotel-Serie steht Lara (Joy Ewulu), die noch bevor sie im „Hotel Mondial“ anfängt von der neuen Hoteldirektorin Eva de Vries (Gesine Cukrowski) gefeuert wird.