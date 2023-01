Apple schnappt sich «Flora and Son»

Kino-News

Das Tochter-Sohn-Drama hat viel Musik im Programm – das passt zu dem Anbieter.

John Carneyswurde nach seiner Premiere auf dem Sundance Film Festival am Wochenende an Apple Original Films verkauft. Der Verkauf wurde für 20 Millionen Dollar abgeschlossen, wie eine mit dem Film vertraute Quelle gegenüber dem Fachblatt „Variety“ erklärte. Ein anderer Insider bestritt dies und sagte, die Zahl liege bei knapp 20 Millionen Dollar. Das große Geschäft der «Sing Street» -Filmemacher folgt auf «Fair Play», ein psychosexuelles Drama, das für 20 Millionen Dollar an Netflix ging.Der Film ist ein großherziger Blick auf Flora, eine alleinerziehende Mutter (Eve Hewson aus «Bad Sisters»), die durch ihre gemeinsame Liebe zur Musik einen Weg findet, sich mit ihrem problembelasteten Teenager-Sohn (Oren Kinlan, der sein Leinwanddebüt gibt) zu verbinden. Im Gegenzug entwickelt Flora eine Bindung zu ihrem Gitarrenlehrer (Joseph Gordon-Levitt), obwohl sie in Dublin lebt und er in Los Angeles ansässig ist. Jack Reynor spielt ihren selbstverliebten Ex-Ehemann.Carney ist ein Meister dieser musiklastigen Filme, denn er hat bereits bei Filmen wie «Sing Street» und «Once» mitgewirkt. «Flora and Son» wird auch als eines der kommerzielleren Angebote auf einem Festival angesehen, bei dem einige Studiobetreiber beklagt haben, dass es viele kreativ erfüllende Filme gibt, die sich nur schwer verkaufen lassen.