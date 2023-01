Thüringen-Krimi wandert auf den Donnerstags-Sendeplatz

TV-News

Kristin Suckow und Bernhard Conrad verkörpern in «Auge um Auge – Tod am Rennsteig» eine Kriminalpsychologin und einen Fallanalytiker auf der Suche nach einem Serienmörder.

Die ARD hat sich dazu entschieden den im vergangenen Jahr angekündigten Thüringen-Krimiauf dem Sendeplatz „DonnerstagsKrimi“ zu platzieren. In der Reihe, die von der ARD Degeto und dem MDR produziert wird, steht ein Team Operativer Fallanalysten, sogenannte „Profiler“ im Mittelpunkt. Diese können den Bauplan des Bösen rekonstruieren und dann zum Einsatz kommen, wenn andere Ermittler nicht weiterwissen. Die Kriminalpsychologin Annett Schuster (Kristin Suckow) und der Fallanalytiker Jan Kawig (Bernhard Conrad) müssen ihren ersten gemeinsamen Fall lösen, als nahe der Wartburg eine männliche Leiche gefunden wird. Neben den beiden stehen ebenfalls Anne-Kathrin Gummich als Marion Dörner, Leiterin der Operativen Fallanalyse, sowie Jing Xiang als Gerichtmedizinerin Vanessa Sun und Berit Künnecke als Kriminalkommissarin Sabine Limmer vor der Kamera.Die Regie für den ersten Film „Tod im Rennsteig“ hat Krimi-Spezialistin Maris Pfeiffer («Tatort», «Schuld nach Ferdinand von Schirach») übernommen, das Drehbuch schrieb Jens Köster. Der Film ist eine Produktion der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft mbH, Produzentin ist Beatrice Kramm. Der Krimi wird am Donnerstag, den 9. März, um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt und ist zeitgleich in der ARD Mediathek auf Abruf verfügbar.Zum Inhalt von «Auge um Auge»: Nahe der Wartburg wird eine männliche Leiche gefunden, zusammengekauert in einem Kühlschrank, als würde sie beten. Bekannt war der Mann als "Richter Gnadenlos" am Oberlandesgericht Erfurt. Rache als Motiv liegt nahe. Annett Schuster findet religiöse Symbole, die auf das Bibelzitat "Auge um Auge" hinweisen. Als in der Nähe einer verlassenen Kirche eine zweite Leiche entdeckt wird, ist klar: Die Ermittler haben es mit einem Serienmörder zu tun! Doch welche Verbindung gibt es zwischen ihm und seinen Opfern? Die Spurensuche entwickelt sich zu einem makabren Spiel zwischen Täter und Ermittlern.„Ich freue mich sehr über den Krimi-Zuwachs auf dem Sendeplatz am Donnerstagabend, den der MDR mit der ARD Degeto seit Jahren bereits erfolgreich mit der Krimireihe «Wolfsland» bestückt. Nun erzählen wir gemeinsam mit der Degeto einen Krimi mit anderem Lokalkolorit und einem Ermittlerpaar, bei dem Bernhard Conrad sogar einen gewissen Heimvorteil genießt, da er gebürtiger Thüringer ist. «Auge um Auge» steht für einen sehr atmosphärischen und bildstarken Krimi mitten im Thüringer Wald“, verspricht MDR-Redaktionsleiterin Fernsehfilm Johanna Kraus.