Murdochs wollen doch nicht fusionieren

Wirtschaft

Eine Zusammenlegung von News Corp. und Fox ist schon wieder vom Tisch.

Der Axel-Springer-Verlag hat mit dem Zukauf von N24 große Erfolge erzielt und kann seither seine gedruckten Inhalte auch im Fernsehen anbieten – und umgekehrt. Rupert Murdoch fand dieses Planspiel interessant und brachte den Gedanken ins Spiel, die 2013 getrennten Unternehmensteile wieder zusammenzusetzen: News Corp. und Fox.Rupert Murdoch hat am Dienstag Briefe an die Vorstände von News Corp. und Fox Corp. geschickt, in denen er beide Gruppen darüber informiert, dass er beschlossen hat, seinen jüngsten Vorschlag zur Zusammenlegung der beiden Unternehmen zurückzuziehen, die seine Familie, die beide Unternehmen kontrolliert, 2013 aufgespalten hat. Murdoch und sein Sohn Lachlan, der in beiden Unternehmen leitende Positionen innehat, "sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Zusammenschluss für die Aktionäre von News Corp. und Fox zum jetzigen Zeitpunkt nicht optimal ist", so News Corp. in einer Erklärung.Murdoch schlug im Oktober vor, das Potenzial für eine Fusion zu untersuchen, die von speziellen Ausschüssen beider Unternehmen abgeschlossen werden müsste. Eine Neukombination der Vermögenswerte hätte das Fox-Sendernetzwerk, den Fox News Channel und Fox Sports mit dem Verlag Harper Collins, dem Finanzverlag Dow Jones & Co. und verschiedenen Zeitungsbeteiligungen in aller Welt zusammengeführt. Dennoch waren die Unternehmen kleiner als zuvor. Fox verkaufte 2017 seine Kabel- und Studiobeteiligungen an Walt Disney Co. und News Corp. umfasst nicht mehr solche Aktivitäten wie News America Marketing, das 2020 an eine Private-Equity-Firma verkauft wurde.