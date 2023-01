Pamela Anderson baut ihr eigenes Paradies

TV-News

Die «Baywatch»-Darstellerin nimmt sich eine Auszeit von Hollywood und restauriert in ihrer neuen HGTV-Serie ihr Familienanwesen.

In der neuen HGTV-Seriekehrt die «Baywatch»-Ikone Pamela Anderson zu ihren Wurzeln an der Küste von Vancouver Island zurück und restauriert das Anwesen ihrer Großeltern. Doch ein Projekt dieser Größenordnung stellt den Hollywood-Star nicht nur vor einige Herausforderungen, sondern wirbelt auch ihr Privatleben durcheinander. «Pamela Anderson: Zurück ins Paradies» wird ab 4. März, immer samstags um 20:15 Uhr auf Home & Garden TV ausgestrahlt.Pamela und ihr Team, bestehend aus Architekten, Bauunternehmern und Designern setzten alles daran ihr Familienanwesen in Schuss zu bringen. Sie haben viel zu tun, denn das Grundstück mit all seinen Gebäuden wurde jahrelang vernachlässigt. Wird es Pamela schaffen, die Vergangenheit ihrer Familie zu würdigen und gleichzeitig ihren eigenen Traum vom Paradies zu verwirklichen? Denn nicht nur bei den Renovierungen läuft einiges schief, auch in Pamelas Privat- und Liebesleben muss sie Rückschläge hinnehmen.Die Kanadierin Pamela Anderson hat große Ideen für das sechs Hektar große Grundstück, das sie von ihrer Großmutter vor 25 Jahren kaufte: „Ich habe mein ganzes Leben lang verrückte Dinge getan, ich werde auch jetzt nicht damit aufhören”, so die Schauspielerin über ihren Entschluss, das alte Familienanwesen wieder aufzubauen. „Ich finde, es ist eine der schönsten Gegenden der Welt. Ich möchte das tun, was für das Grundstück, die Gemeinschaft und den Planeten richtig ist. Ich habe das Gefühl, dass ich für meine Familie die Hüterin dieses Grundstücks bin. Wenn die Familie wächst, möchte ich, dass sie immer hierher kommen kann. Das war schon immer mein Zuhause”, beschreibt Pamela Anderson ihre Rückkehr nach British Columbia.