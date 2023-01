A24 holt sich «Talk to Me»

Kino-News

Der australische Horrorfilm machte auf den Sundance Filmfestival eine gute Figur.

A24 ist in finalen Gesprächen, um die nordamerikanischen Rechte anzu erwerben, nachdem der Film auf dem Sundance Film Festival debütierte. Quellen zufolge soll der Film einen hohen siebenstelligen Betrag erzielt haben. Das Regieduo (und die Zwillingsbrüder) Danny und Michael Philippou führten Regie und schrieben das Drehbuch. Die beiden wurden unter Horrorfreunden durch die Gewalt und die überdrehte Komik ihres YouTube-Kanals RackaRacka bekannt.Der australische Horrorfilm feierte eine vielbeachtete Premiere in der Midnight Selections Reihe des Festivals und erhielt gute Kritiken für seine beeindruckenden Darbietungen und den grausamen Horror. Der Verleih plant, "Talk to Me" im Sommer in die Kinos zu bringen. Bankside Films verhandelt über den Verkauf, und der Abschluss des Geschäfts steht noch aus.Der Film mit Sophia Wilde, Miranda Otto, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Djanji und Zoe Terakes in den Hauptrollen folgt einer Gruppe von Teenager-Freunden, die die Kommunikation mit Geistern als Partyaktivität aufnehmen. Mia (Wilde) sucht nach dem Tod ihrer Mutter eine Verbindung zum Übernatürlichen, doch eine schief gelaufene Séance hat schreckliche Folgen für die Gruppe.