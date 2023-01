Greg Berlanti arbeitet an einem Medical-Drama

US-Fernsehen

Zusammen mit Andy Serkis wird eine Serie basierend auf den Büchern von Oliver Sacks produziert.

NBC hat einen Pilotauftrag für ein medizinisches Drama mit dem Titelerteilt. Die potentielle Serie ist inspiriert von den Büchern "The Man Who Mistook His Wife for a Hat" und "An Anthropologist on Mars" von Oliver Sacks. Laut der offiziellen Beschreibung folgt die Serie "einem revolutionären, überlebensgroßen Neurologen und seinem Team von Assistenzärzten, die die letzte große Grenze, den menschlichen Verstand, erforschen, während sie sich auch mit ihren eigenen Beziehungen und ihrer mentalen Gesundheit auseinandersetzen." Das hört sich nach einem Ersatz von «New Amsterdam» an, das dieses Jahr endet.Michael Grassi wird den Pilotfilm schreiben und produzieren, Lee Toland Krieger wird Regie führen und die Produktion übernehmen. Greg Berlanti, Sarah Schechter und Leigh London Redman sind über Berlanti Productions ausführende Produzenten. Henrik Bastin und Melissa Aouate von Fabel Entertainment sind ebenfalls ausführende Produzenten, zusammen mit Jonathan Cavendish, Andy Serkis und Will Tennant von The Imaginarium. Warner Bros. Television ist das Studio. Berlanti Productions, Grassi und Krieger haben alle einen Gesamtvertrag bei WBTV.Grassi ist kein Unbekannter, wenn es um die Arbeit im Berlanti-Lager geht. Er hat bereits an den Berlanti-Produktionsserien «Riverdale», «Katy Keene» und «Supergirl» mitgewirkt, wobei Grassi «Katy Keene» zusammen mit «Riverdale»-Schöpfer Roberto Aguirre-Sacasa entwickelt hat.