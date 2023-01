Zweite «Prominent Getrennt»-Staffel läuft doch im Free-TV

TV-News

Die Premiere der zweiten Runde erfolgt online first im Februar, Anfang März kehrt das Reality-Format auch zu RTL zurück – allerdings nur einmal.

Bereits seit Ende November steht fest, dass RTL weiterhin auf die von Seapoint produziere Reality-Showsetzen würden, deren zweite Staffel im Herbst in Südafrika produziert wurde. Damals hielt sich der Kölner Sender zwecks einer Free-TV-Ausstrahlung jedoch zurück, wohlwissend über das schwache Abschneiden der ersten Staffel, die nach vier Ausgaben die Primetime verlassen musste. Von anfangs ordentlichen 11,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sank das Ergebnis auf schwache 7,7 Prozent. Am 21. Februar startet nun die zweite Staffel mit acht mehr oder minder prominenten Paaren. Anders als zunächst vermutet zeigt auch RTL die Sendung – Folge eins wird am Samstag, den 4. März, um 0:10 Uhr gesendet. Dabei soll es aber bleiben, die restlichen Folgen werden exklusiv beim Streamingdienst zu sehen sein.In «Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen» kämpfen die getrennten Paare gemeinsam um 100.000 Euro. Dafür müssen sie alte Gräben schließen, sich gegenseitig vertrauen und beweisen, dass sie als Ex-Paar zusammenarbeiten können. Dabei stellen sie sich nicht nur der Konkurrenz, sondern auch der gemeinsamen Vergangenheit. Außerhalb der Villa, ganz ohne Ablenkung und die neugierigen Blicke der Mitbewohner, verbringen die Ex-Paare noch einmal "Zeit zu zweit" und stehen einander Rede und Antwort. In Gruppenspielen müssen die Prominenten unabhängig vom Ex die Gewinnsumme verteidigen. Am Ende kann nur eines der Ex-Promipaare die Show als Sieger-Ex-Paar verlassen.Seapoint griff für die Show auf einen Pool von Reality-Sternchen zurück, ein Groß ist aus dem RTL+-Format «Temptation Island» bekannt, wie Gloria und Nikola Glumac, Marlisa Rudzio und Fabio De Pasquale, Sandra Janina und Juliano Fernandez sowie Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz. Kate Merlan («Kampf der Realitystars») und Profi-Fußballer Jakub Merlan-Jarecki, Silva Gonzalez und Stefanie Schanze (Hot Banditoz), Gustav Masurek und Karina Wagner («Bachelor in Paradise») sowie Matthias Höhn und Jenefer Riili (30) (bekannt aus «Berlin – Tag und Nacht») komplettieren das Feld.