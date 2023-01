Netflix-Erfolgsformat «Too Hot to Handle» ab Februar auch auf Deutsch

TV-News

Netflix hat einen Starttermin für sein Reality-Format «Finger weg!» bekannt gegeben. Ende Februar beginnt die Versuchung im Single-Paradies.

Netflix hatte bereits im vergangenen Jahr einen deutschen Ableger seiner Erfolgs-Reality-Showangekündigt. Nun steht fest, wann die von UFA Show & Factual produzierte Sendung aufschlagen soll.debütiert beim kalifornischen Streamingdienst am 28. Februar. In der Show verbringen Singles einen Partyurlaub, der einen Haken hat. Sie dürfen sich nicht anfassen.Um das Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro zu gewinnen, müssen die Kandidaten auf Körperkontakt komplett verzichten. Die Singles werden immer wieder auf die Probe gestellt, denn sie müssen nicht nur ein Schlafzimmer, sondern auch Betten teilen und dürfen Dates in Zweisamkeit genießen. Doch alles nur unter strengster Beobachtung vom sogenannten Supercomputers „Lana“. Jeder Regelverstoß wird mit einer Reduzierung des Preisgeldes bestraft. Lanas Ziel ist es, für echte Bindungen zwischen den Singles zu sorgen. Das versucht sie unter anderem mit Hilfe von Workshops und Challenges.Die internationale „No-Touching“-Dating-Show «Too Hot to Handle» ist ein englischsprachiges Format des Entertainment-Produzenten Fremantle für Netflix und feierte die zuletzt erfolgreiche Premiere der vierten Staffel. Nach einem brasilianischen sowie einem lateinamerikanischen Ableger wird das Format auch nach Deutschland geholt. In den USA ist inzwischen auch eine fünfte Staffel geplant.