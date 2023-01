«The Last of Us»: HBO verzeichnet Zuschauerwachstum

US-Quoten

Der Fernsehsender erreicht sehr hohe Reichweiten mit der zweiten Folge.

Nach der zweitmeistgesehenen HBO-Serienpremiere seit mehr als einem Jahrzehnt erreichtnun ein noch größeres Publikum und bricht einen neuen Rekord für den Pay-TV-Sender. Nach Messungen von Nielsen in Kombination mit Daten von Warner Bros. Discovery erreichte Episode zwei 5,7 Millionen Zuschauer bei den linearen Ausstrahlungen auf HBO und den Streams auf HBO Max . Das ist ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber den rekordverdächtigen 4,7 Millionen der letzten Woche, eine Zahl, die nach Angaben von Warner Bros. Discovery bereits nach zwei Tagen der Verfügbarkeit auf zehn Millionen gestiegen war.Laut HBO ist der Sprung von der anfänglichen Zuschauerzahl bei der Premiere zu der von Episode zwei der "größte Zuschauerzuwachs in Woche zwei für eine HBO-Original-Dramaserie in der Geschichte des Senders". Der Sender gab auch ein weiteres Update bezüglich der Zuschauerzahlen der Serienpremiere und erklärte, dass "nach einer vollen Woche der Verfügbarkeit, Episode eins nun 18 Millionen Zuschauer erreicht, was fast einer Vervierfachung der Zuschauerzahlen der Premiere entspricht".Die unmittelbare Popularität von «The Last of Us» ist nicht überraschend, da die Dramaserie eine Adaption des gleichnamigen Videospiels ist, das sich weltweit über zehn Millionen Mal verkauft hat.