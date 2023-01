Viola Davis arbeitet nun mit Entertainment One zusammen

Vermischtes

Die Schauspielerin, ihr Unternehmen und der Vermarkter haben einen Exklusivvertrag abgeschlossen.

Entertainment One (eOne) hat mit Viola Davis und Julius Tennons JuVee Productions einen Zwei-Jahresvertrag über eine First-Look TV- und Medienproduktion geschlossen. Die Vereinbarung folgt auf den Erfolg von «The Woman King», den eOne mitfinanziert und in Großbritannien vertrieben hat. Für ihre Arbeit als Hauptdarstellerin des Films wurde Davis für den BAFTA nominiert."Viola und Julius haben mit ihrer rohen und authentischen Erzählweise das Publikum weltweit beeindruckt. Ihre Vision, mutige, provokative und charakterstarke Geschichten zu kreieren, war mir klar, als wir uns trafen, und nach dem Erfolg unserer Zusammenarbeit bei «The Woman King» sind wir begeistert, unsere Beziehung mit Viola, Julius und dem Team von Juvee Productions fortzusetzen", sagte Michael Lombardo, eOne's President of Global Television in einer Erklärung.JuVee Productions entwickelt und produziert unabhängige Film-, Fernseh-, Theater-, VR- und digitale Inhalte in allen Bereichen der narrativen Unterhaltung. Neben ihrer Arbeit in «The Woman King» ist Davis auch für ihre Rollen in Filmen wie «Doubt» und «The Help» bekannt.