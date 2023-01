Sechste Staffel für «The Neighborhood»

US-Fernsehen

Die CBS-Comedy wird im Herbst 2023 mit neuen Folgen zurückkommen.

wurde für ein sechste Staffel bei CBS verlängert. „Das Format hat sich zu einem Hit entwickelt, weil sie nicht nur für Lacher sorgt, sondern auch Geschichten von kultureller Bedeutung erzählt", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Von Gentrifizierung über Black Lives Matter bis hin zu Drogensucht und Schwangerschaftsverlust – die unglaublichen Autoren und die fantastische Besetzung verschieben Grenzen und unterhalten uns unendlich. Da diese Woche die 100. Folge unter der Regie von Cedric the Entertainer gedreht wird, freuen wir uns sehr, dass wir diese herausragende Serie für eine sechste Staffel wieder bei uns begrüßen dürfen."Die Multikamera-Comedy wird derzeit in ihrer fünften Staffel ausgestrahlt, die am 19. September auf CBS Premiere feierte. Die Serie wird auch auf Paramount+ ausgestrahlt. Laut CBS hat die Serie montagabends durchschnittlich 6,1 Millionen Zuschauer, wobei diese Zahl auf 7,3 Millionen bei Live+35 Multiplattform-Zuschauern steigt. «The Neighborhood» ist seit der Erstausstrahlung im Jahr 2018 ein Teil des Montagsprogramms von CBS.In den Hauptrollen spielen Cedric the Entertainer, Max Greenfield, Beth Behrs, Tichina Arnold, Sheaun McKinney, Marcel Spears und Hank Greenspan. Ausführende Produzenten sind Bill Martin und Mike Schiff, die auch als Co-Showrunner fungieren. Aaron Kaplan, Wendi Trilling, Cedric the Entertainer und Eric Rhone sind ebenfalls ausführende Produzenten. Die Serie wird von den CBS Studios produziert.