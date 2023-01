ESPN nimmt Pickleball mit neuem TV-Rechte-Pakt ins Visier

US-Fernsehen

Emmy-Preisträger Stephen Colbert machte ein Spaß-Turnier, jetzt ist Disney auf den Sport aufmerksam geworden.

ESPN will sein Paddel in die Welt des Pickleball eintauchen. Der Sportgigant Disney gab am Montag bekannt, dass er mit der Association of Pickleball Professionals einen weitreichenden Rechtevertrag abgeschlossen hat, der vorsieht, dass ESPN2 acht einstündige Zusammenfassungen von Veranstaltungen ausstrahlt und ESPN+ mehr als 200 Stunden Live-Berichterstattung von acht Veranstaltungen der jährlichen APP-Tour überträgt.Pickleball ist zu einem Phänomen geworden, auch wenn es sich anhört, als gehöre es in die Sendung «The Ocho», den halbfiktionalen ESPN-Kanal, der sich der Berichterstattung über skurrile Sportereignisse widmet. Nach Angaben der Sports & Fitness Industry Association spielen mehr als 4,8 Millionen Menschen in den USA diesen Sport, der in den letzten zwei Jahren ein Wachstum von 39,3 Prozent verzeichnet hat. Letztes Jahr veranstalteten der Komiker Stephen Colbert und CBS ein Prominenten-Pickleball-Turnier, bei dem der Late-Night-Moderator erklärte, der Sport sei wirklich egalitär. "Man hat wirklich das Gefühl, dass der beste Pickleball-Spieler der Welt nur etwa doppelt so gut ist wie der schlechteste Pickleball-Spieler", sagte Colbert gegenüber „Variety“."Da Pickleball im ganzen Land immer beliebter wird, freuen wir uns darauf, die Fans mit der Berichterstattung über die APP Tour auf unseren ESPN-Plattformen zu versorgen", sagte Tim Bunnell, ESPNs Senior Vice President of Programming, in einer Erklärung. "Wir freuen uns, Teil des Aufwärtstrends dieses Sports zu sein."