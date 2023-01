Weiterhin schwach: «Hot oder Schrott - Promi Spezial»

Quotennews

Eigentlich soll ein «Promi Spezial» die Quoten nach oben treiben. Bekannte Persönlichkeiten sorgen für mehr Reichweite, die Rechnung ist einfach. Beim «Hot oder Schrott - Promit Spezial» klappt das nicht.

Auch das drittefliegt 2023 eher unter dem Radar. Während die erste Programmierung mit 0,66 Millionen Zuschauern und 0,27 Millionen Umworbenen ordentlich ins Wasser fiel, holte immerhin die zweite Ausgabe 0,81 Millionen Zuschauer und daher bessere 3,2 Prozent Marktanteil. Damit verbesserte sich auch die Bilanz bei den 14- bis 49-Jährigen, die sich von 0,27 auf 0,3 Millionen steigerten und so den Marktanteil von 4,6 auf 4,7 Prozent schraubten. Bei Folge drei am gestrigen Sonntag war erneut wieder wenig zu holen für die rote Kugel.Insgesamt schauten das «Promi Spezial» lediglich X Millionen Zuschauer an, somit landete der Marktanteil bei erneut eher bedenklichen X Prozent. Die Zielgruppe konnte keinesfalls den Karren aus dem Dreck ziehen, denn mit X Millionen Werberelevanten markierte VOX mit seiner Primetime gerade einmal X Prozent am entsprechenden Markt. Vielleicht lag es an den Promis, Joachim Llambi testete mit seiner Tochter die kleinste Unterwasserdrohne der Welt, Jürgen Milski kochte mit seinem Bruder Schinken, Filip Pavlovic probierte eine Gesichtsmaske und dann waren da noch Ralph Morgenstern und Sükrü Pehlivan. Das kommt bekannt vor? Ja, die gestern gezeigte Folge war eine Wiederholung aus dem Mai 2022.Besser macht es an diesem VOX-Tag «Genial Gedacht?! - Der Tüftlercheck». In der dritten Programmierung des neuen Formats knackte die Show von Detlef Stevens und Anni Dunkelmann die 1-Million-Marke. Es kamen 1,01 Millionen und damit 3,8 Prozent des TV-Marktes ab 19:10 Uhr zusammen. Die Zielgruppen-Leistung gibt ebenfalls Hoffnung, denn mit 0,31 Millionen Werberelevanten kamen hier ordentlich 5,7 Prozent Marktanteil zusammen. Darauf lässt sich im Vorabendprogramm aufbauen.