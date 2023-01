Die «ran Football: NFL»-Playoffs ziehen weiter an

Quotennews

18 Wochen dauert die reguläre Saison der «National Football League» – seit dem 14. Januar 2023 laufen die Playoffs. Und seit dem letzten Wochenende steigen die Zahlen für ProSieben.

Auch wenn es noch nicht für die absolut besten Reichweiten reicht, die «NFL»-Playoffs kommen so richtig ins Rollen. Zunächst die bisher besten Zahlen der Saison: Am 13. November 2022 gastierte die «NFL» erstmals in Deutschland mit dem Spiel «Seattle Seahwaks at Tampa Bay Buccaneers». Das «Munich Game» holte in der Spitze 1,67 Millionen Zuschauer (4. Viertel) bei 0,98 Millionen Umworbenen (4. Viertel). Das Nachmittags-Spiel holte zu den besten Momenten 9,7 Prozent am gesamten TV-Markt und 25,3 Prozent am Zielgruppen-Markt (jeweils 2. Viertel). Im Anschluss an das «Munich Game» konnte die «ran»-Crew bei ProSieben den Hype nicht in Gänze aufrechterhalten.Doch ist das wohl alles eine Frage der Zeit, denn mit dem Start der Playoffs seit dem 14. Januar 2023 steigen die Zuschauer-Werte in Unterföhring. Die bisher beste Playoff-Leistung war das Spiel «Miami Dolphins at Buffalo Bills» am 15. Januar, das im 2. Viertel 1,02 Millionen Zuschauer einsammelte. Zur selben Zeit zeigte sich die beste Zielgruppen-Leistung, 0,73 Millionen Werberelevante wurden definiert. Gestern liefen erneut die Buffalo Bills im Heimspiel gegen die Cincinnati Bengals auf. In der Spitze versammelte die Partie 0,94 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen (2. Viertel), der Marktanteil war zum erfolgreichsten Moment bei 4,6 Prozent (4. Viertel). Sportlich lief es im Gegenteil zum erwähnten ersten Playoff-Spiel der Bills für Josh Allen und Stefon Diggs ganz und gar nicht.Bereits nach dem ersten Viertel führten die Bengals mit 14:0, eine Aufholjagd der Bills blieb vorerst aus, zur Halbzeit stand es 17:7. Die zweite Hälfte brachte ebenfalls keine Wende im Schneegestöber von Buffalo, den Bills gelang mit einem Fieldgoal ein weiterer Score, während die Bengals zehn weitere Punkte markierten. Somit endet die Divisional-Round für die Bengals mit einem Sieg in Buffalo. Aus TV-Sicht war in der Zielgruppe ebenfalls kein absoluter Spitzenwert zu erreichen, dsa beste Viertel war das zweite mit 0,63 Millionen Umworbenen und demnach 9 Prozent Marktanteil.