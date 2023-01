«Lenas Tante» holt den Tagessieg

Quotennews

Der «Tatort: Lenas Tante» klärt den Tod eines Altenheimbewohners, der durch eine Überdosis Insulin getötet wurde. Das Motiv erscheint unklar – die TV-Zahlen sprechen hingegen eine deutliche Sprache.

Ein 90-jähriger Altenheimbewohner stirbt an einer Überdosis Insulin, die erste Idee, es könnte um ein mögliches Erbe gehen, ergibt sich als kein Motiv. Kommissarin Lena Odenthal, die neben dem Todesfall Beruf und Familie unter einen Hut bekommen muss, durchleuchtet mit Kollegin Johanna Stern sämtliche Heimbewohner. Und welche Rolle spielt der sympathische Hausarzt des Seniorenheims? Entsprechende Turbulenzen verspricht der Besuch von Odenthals Tante Niki. Die pensionierte Staatsanwältin zeigt sich scharfzüngig und durchsetzungsfähig, doch möchte ordentlich bei den Ermittlungen mitmischen.Spätestens als angedeutet wird, dass Niki, gespielt von Ursula Werner, kommen Ulrike Folkerts und Lisa Bitter, die die beiden Kommissarinnen verkörperten, gehörig ins Schwimmen. Der Fall sorgt bei den Zuschauern im Ersten für eine starke Reichweite von 8,99 Millionen Zuschauern, womit sich derden besten Wert des Tages über alle Sender sichert. Komplettiert wird die gute Leistung von stolzen 2,02 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14- und 49-Jahren, auch hiermit war das Primetime-Programm die beste Programmierung des Tages. In Marktanteilen erreichte der Kriminalfall insgesamt 28,2 Prozent des TV-Marktes, die jüngeren Zuschauern brachten es auf 25,4 Prozent an ihrem Markt.Insgesamt war die größte Konkurrenz für den «Tatort» das 20:15-Uhr-Programm im Zweiten, wenn auch «Frühling – Das Geheimnis von Rabenkopf» auf lediglich 5,89 Millionen Zuschauer kam. Hier waren 18,4 Prozent am TV-Markt möglich. Bei den 14- bis 49-Jährigen sollte RTL die größte Konkurrenz bieten. Und das nicht mit dem Primetime-Programm. Ab 22:15 Uhr schraubte der Köln-Sender mitdie Zielgruppen-Reichweite auf starke 1,35 Millionen und damit entsprechende 30,4 Prozent. Zudem freut sich RTL über starke 3,72 Millionen Zuschauer im Gesamten und damit 21,4 Prozent Marktanteil.