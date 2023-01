«Das perfekte Dinner» mit einer weiteren perfekten Woche

Quotennews

Die Serie reißt nicht! Auch in Woche 15 bleib das Koch-Format von VOX über der 1-Million-Marke. Gekocht wurde diese Woche in Graz.

Während sich in der Primetime und im weiteren Abendprogramm «IBES», «ran Sat.1 Bundesliga» und «Der Staatsanwalt» um die besten Reichweiten des Tages streiten, gilt die Vorabend-Aufmerksamkeit dem «Perfekten Dinner». Die Koch-Show bei VOX hat gewissermaßen mittlerweile Tradition und seit nun 15 Wochen einen beachtlichen Lauf. Nach weiteren fünf Folgen, jeweils Abends ab 19:00 Uhr bei VOX, ist klar, dass erneut jeder VOX-Vorabend bei über einer Million Zuschauer lag. Teilweise zeigte sich die Show sogar eher in Richtung der 1,5 Millionen Zuschauer. Was war im Detail in der Graz-Woche passiert?An Tag 1 in Graz kochte Verena getrüffelter Maroni-Cappuccino mit Wildpralinen, zur Hauptspeise gab es Kalbsbackerl auf Erbsenpürre mit Pilzen und Porweinjus, die Nachspeise brachte "Schoko trifft Birnen". Damit landete Tag 1 bei 1,48 Millionen Zuschauer und 0,4 Millionen Umworbenen, die Marktanteile gefielen mit 6,0 und 8,9 Prozent. Tag 2: Isabella kochte "Primi - Il riso incontra lo champagne e zafferano" als Vorspeise, "Secondo - Il pollo incontra la feta e le erbe aromatiche" als Hauptgang und "Una seduzione paradisiaca bianco e nero" als Dessert. Das brachte 1,36 und 0,33 Millionen Zuschauer zu VOX, die Marktanteile waren bei 5,5 und 7,1 Prozent. An Tag 3 griff mit Christoph der erste Mann in das «perfekte Dinner»-Geschehen ein. Auch er war international unterwegs: "Soupe de carottes au gingembre" - "Filet de boeuf en croûte" - "Petite Charlotte aux framboises" nannten sich seine Gänge. Das brachte am Mittwoch 1,4 Millionen Gesamtzuschauer und 6,1 Prozent am TV-Markt - die Zielgruppe war mit 0,36 Millionen und 8,5 Prozent auf dem Weg zum Wochenbestwert.Am Donnerstag kochte dann Lisa vor 1,37 Millionen Zuschauer und 0,33 Millionen Werberelevanten. Es gab zur Vorspeise "Herbstwärmer mit Speck-Croutons oder Apfel-Mut-Mix", zur Hauptspeise "Süß-saurer Maispicker im Mantel mit Salz-Hüpfer auf Wunsch" und zur Nachspeise "Fruchtig eisige Schokoladenwurmschale". Ja, "Wurmschale". Mit den Reichweiten kam Tag 4 auf 5,5 und 6,7 Prozent an den entsprechenden Märkten. Womit auch der gestrige Freitag erreicht wäre. Die erneut perfekte Woche mit mehr als einer Million Zuschauern an jedem Abend machte Niclas perfekt. Es gab zum Abschluss "Lachs in Japan", "Hirsch in Thailand", und "Schokolade in Amerika" vor 1,31 Millionen und 0,33 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile lagen beim Wochenabschluss bei 5,7 und 7,6 Prozent. Das Koch-Duell gewinnt am Ende Niclas mit 37 Punkten, vor Isabell mit 36 Punkten. Platz drei teilen sich Christoph und Lisa mit 30 Punkten, das Schlusslicht bleibt Verena mit 29 von 40 Punkten.