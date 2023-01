BritBox-Chef tritt zurück

England

Diederick Santer wird als Chief Creative Officer von BritBox International nicht weitermachen.

Diederick Santer, Chief Creative Officer beim Streaming-Anbieter BritBox International, ist von seiner Funktion zurückgetreten. Er kam erst vor 18 Monaten von Kudos und hatte den Auftrag, eine Reihe von Top-Sendungen zu kuratieren. Zu den Programmen, die er betreut hat, gehören «Stonehouse», in dem Matthew MacFadyen aus «Succession» mitspielt und das nächste Woche anläuft, und das kommende Cary-Grant-Biopic «Archie» mit Jason Isaacs.Santer, der an die BritBox-CEO Reemah Sakaan berichtet, wurde auch mit der Überwachung der globalen Programmgestaltung in allen Genres und internationalen Märkten, einschließlich Auftragsarbeiten und Akquisitionen, außerhalb Großbritanniens betraut. Laut Santers LinkedIn-Account trat er Anfang des Monats zurück und wechselte von seiner Vollzeit-Kreativrolle zu einer Teilzeit-Führungsrolle.BritBox International, das 2017 in den USA an den Start ging, ist ein Gemeinschaftsunternehmen von BBC und ITV. BritBox U.K. ist jetzt im alleinigen Besitz von ITV, das die BBC letztes Jahr vor dem Start seines neuen Streamers ITVX aufgekauft hat.