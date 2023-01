Apple setzt «Mosquito Coast» ab

US-Fernsehen

Die Serie wird nach der zweiten Staffel beendet.

Apple TV+ hatnach zwei Staffeln abgesetzt. Basierend auf dem Bestseller-Roman von Paul Theroux folgt die Serie der gefährlichen Reise von Allie Fox, einem brillanten Erfinder und hartnäckigen Idealisten, der seine Familie auf der gefährlichen Suche nach einem Zufluchtsort vor der US-Regierung, Kartellen und Killern entwurzelt.Im letzten Kapitel entkam die Familie Fox Mexiko nur knapp mit dem Leben und wagte sich tief in den guatemaltekischen Dschungel, um eine alte Freundin und ihre Gemeinschaft von Flüchtlingen zu treffen. Dieser neue Zufluchtsort bringt jedoch Probleme für die Foxes mit sich, als sie in einen Konflikt zwischen einem lokalen Drogenbaron und seiner Familie verwickelt werden. Uneinig darüber, ob sie sich niederlassen oder weiterziehen sollen, gehen Allie und Margot unterschiedliche Wege, um die Zukunft ihrer Familie zu sichern. Das Ergebnis wird die Familie entweder vereinen oder sie für immer auseinanderreißen. Das Finale von Staffel 2 wurde Anfang des Monats ausgestrahlt.Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish und Gabriel Bateman spielten die Hauptrollen in dem Apple Drama, das derzeit noch auf Apple TV+ zu sehen ist. Staffel 2 der Serie wird von Mark V. Olsen und Will Scheffer, Stefan Schwartz, Evan Katz, Rupert Wyatt, Autor Paul Theroux und Theroux produziert. Bob Bookman, Alan Gasmer und Peter Jaysen fungieren als ausführende Produzenten für die Veritas Entertainment Group.