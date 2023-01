Über sechs Millionen Zuschauer verfolgen den Sieg der deutschen Handballer

Quotennews

Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch bei den Jüngeren war gestern kein Programm so sehr gefragt wie die Partie gegen die Niederlande, welche das ZDF übertrug.



Im Rahmen der Handball-WM ging es für das deutsche Team in der Hauptrunde gestern Abend weiter gegen die Niederlande. Zuvor hatte Deutschland im ersten Spiel der Hauptrunde mit 39-19 deutlich gegen Argentinien gewonnen. Die Niederländer hatten jedoch auch nur ganz knapp mit 26-27 gegen das norwegische Team verloren. Das ZDF übertrug ab 20.15 Uhr live aus Kattowitz in Polen. Als Experte war Sören Christophersen bei Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein zu Gast. Am Ende siegte die deutsche Mannschaft mit 33-26 und steht so bereits vorzeitig im Viertelfinale.Bereits mit der Moderation zuvor fanden sich 4,90 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein, was zu hohen 18,4 Prozent Marktanteil führte. Die 1,17 Millionen Jüngeren sicherten sich eine herausragende Quote von 19,8 Prozent. Mit dem Anpfiff steigerte sich die Reichweite auf 6,10 Millionen Menschen, was das Programm auf den ersten Platz des Tagesrangliste schob. Dies entsprach starken 22,3 Prozent Marktanteil. Auch die 1,62 Millionen 14- bis 49-Jährigen punktete mit einem überragenden Resultat von 26,2 Prozent.Das Erste zeigte hingegen zur Primetime die Wiederholung zweier Krimis. Fürinteressierten sich 4,65 Millionen Zuschauer, was überzeugende 17,0 Prozent Marktanteil bedeutete. Die 0,42 Millionen jüngeren Neugierigen landeten bei einer passablen Sehbeteiligung von 6,9 Prozent. Weiter ging es mit, was jedoch nur noch 2,26 Millionen Fernsehende verfolgten. Somit sank die Quote auf annehmbare 9,4 Prozent Marktanteil. Bei den 0,19 Millionen Jüngeren wurden niedrige 3,3 Prozent Marktanteil eingefahren.