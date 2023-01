RTL+ zeigt zweite «Wrong»-Staffel Ende Februar

TV-News

Zeitgleich zum Start der neuen Folgen holt Nitro die erste Staffel ins Free-TV.

Im vergangenen Jahr wurde die RTL+-Mockumentaryin der Kategorie Fiktion mit dem Nachwuchspreis des Blauen Panthers ausgezeichnet. Nun wird die größtenteils improvisierte Comedy-Serie fortgesetzt. RTL+ zeigt ab dem 21. Februar, immer dienstags zwei neue Folgen, in denen Serienschöpfer David Helmut gemeinsam mit Melisa Dobric, Lena Meckel, Titus Kraus und Nicolas Fethi Türksever vor die Kameras zurückkehren werden. Neu zum Cast stößt Stefanie Alder als Mona.«Wrong – unzensiert» handelt von einer Clique in den Endzwanzigern, die sich allesamt schwertun, dem Ernst des Lebens ins Auge zu sehen. In der zweiten Staffel denkt Melisa immer wieder, die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben, David und Lena sind weiterhin das (alb-)traumhafte On-Off-Pärchen, Nico muss endlich lernen sich selbst zu lieben, Dennis' Cousine Mona ist genauso schräg wie er und Titus bekämpft seine vermeintliche Liebes- und Sexsucht.Verantwortlich für die Produktion ist die Münchner Produktionsfirma NeueSuper, die aktuell für RTL die Serie «Neue Geschichten von Pumuckl» produziert. Während bei RTL+ die zweite Staffel anläuft, holt der Männersender Nitro die erste Staffel ins Free-TV. Der Spartensender zeigt am 21. Februar die ersten acht Folgen ab 22:00 Uhr direkt nacheinander.w