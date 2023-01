Bradley Whitford mit Gastrolle in «Law & Order: SVU»

US-Fernsehen

Der Schauspieler aus der Hulu-Serie «The Handmaid’s Tale» hat im Februar einen Auftritt.

Bradley Whitford tritt gegen Olivia Benson an. Der Schauspieler hat eine Gastrolle als Professor gelandet, der mit früh einsetzender Demenz zu kämpfen hat und in der Folge vom 23. Februar in der NBC-Serieeinen Mord gesteht. Die Episode wird von Mariska Hargitay inszeniert.Whitford spielt derzeit die Rolle des Commander Lawrence in der Hulu-Serie «The Handmaid's Tale». Sein Regiedebüt gab er in der vorletzten Folge von Staffel fünf, "Allegiance". Als nächstes wird er in AMCs «Parish» zu sehen sein. Whitford ist der jüngste Neuzugang in einer sich ständig verändernden «Law & Order: SVU»-Besetzung. Die Serie, die sich derzeit in ihrer 24. Staffel befindet, verabschiedete sich kürzlich von ihrem langjährigen Mitglied Kelli Giddish, die mehr als ein Jahrzehnt lang Detective Amanda Rollins spielte.Die Serie hat auch mehrfach den Showrunner gewechselt. Michael S. Chernuchin leitete die Serie in den Staffeln 19 und 20, Warren Leight (der die Serie zuvor in den Staffeln 13 bis 17 leitete) fungierte als Showrunner in den Staffeln 21 bis 23. In Staffel 24 übernahm David Graziano die Leitung.