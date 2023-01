Tatyana Ali kommt zu «Bel Air»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin gehörte als Ashley Banks zum Cast der Original-Serie.

Tatyana Ali, die von 1990 bis 1996 die Rolle der Ashley Banks in «The Fresh Prince of Bel-Air» spielte, hat sich der Besetzung des Peacock-Rebootsangeschlossen. In der kommenden zweiten Staffel der Serie wird Ali als Mrs. Hughes zu sehen sein, die Englischlehrerin der Mittelschule, die in Ashley (in dieser Version gespielt von Akira Akbar) etwas Besonderes sieht und ihr oft Bücher aus ihrer persönlichen Sammlung schenkt.«Bel-Air» ist eine dramatische Neuinterpretation der ursprünglichen Comedy-Serie, die Wills (Jabari Banks) komplizierte Reise von den Straßen West-Philadelphias zu den Villen von Bel-Air verfolgt. Als diese beiden Welten aufeinanderprallen, muss Will mit der Macht der zweiten Chance rechnen und sich gleichzeitig mit den Konflikten, Emotionen und Vorurteilen einer Welt auseinandersetzen, die ganz anders ist als die einzige, die er je kannte.Staffel zwei beginnt mit Will an einem Scheideweg, als eine neue Figur in sein Leben tritt, die alles in Frage stellt, was er in Bel-Air gelernt hat, und um die Kontrolle über seinen Einfluss kämpft. Er jongliert mit dieser Situation, während er gleichzeitig sein Leben zu Hause mit der Familie Banks meistert und versucht, das Vertrauen wiederherzustellen, das am Ende der letzten Staffel zerbrochen war. Die Bruderschaft zwischen Will und Carlton (Olly Sholotan) beginnt sich zu entwickeln, da sie sich immer näherkommen, sich aber immer noch gegenseitig wegen ihrer Unterschiede herausfordern. Hilary (Coco Jones) entwickelt sich weiter, während sie in der Welt der Influencer aufsteigt, und das wirkt sich auch auf ihre Beziehung zu Jazz (Jordan L. Jones) aus. Viv (Cassandra Freeman) und Phil (Adrian Holmes) balancieren Ehe und Familie aus, während sie versuchen, ihre eigenen Karrierewege einzuschlagen und sich wieder auf die Dinge zu besinnen, die ihnen wichtig sind.