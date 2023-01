Plazamedia eröffnet eigenes XR LED Studio bei München

Vermischtes

Nach ersten Projekten und der erfolgreichen XR LED Studio-Produktion für MagentaTV zur Fußball-Weltmeisterschaft launcht Plazamedia ein eigenes Virtual Production XR LED Studio.

Das Münchner Produktionsunternehmen Plazamedia eröffnet am 10. Februar sein neues Extended Reality (XR) LED Studio unter dem Markennamen „briX|woRk.studio“. Das neue Studio am Firmensitz von Plazamedia in Ismaning bietet mit einer 120 Quadratmeter großen LED Wand in L-Form als Kernstück neuartige und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für innovative und nachhaltig realisierte Produktionen – für Film-, Broadcast- und Produktionsfirmen, aber auch für werbetreibende Unternehmen mit ihren Marken sowie Event- und Kreativ-Agenturen.Bei der Planung und Umsetzung ihrer Studioprojekte unterstützt Plazamedia seine Kunden vollumfänglich mit dem Knowhow seiner Teams – bestehend unter anderem aus Produktionsleitung, Grafik- und XR-Experten, Produktions- und Aufzeichnungstechnik, Audio-Engineering, Deko- und Bühnenbau sowie „Green Consultants“ für die Gewährleistung einer nachhaltigen Produktion.„Unser neuartiges und zukunftsweisendes Studio bietet am Medienstandort München mit einer einzigartigen Kombination aus XR, AR und VR vielfältige und vor allem auch nachhaltige Produktionsmöglichkeiten für Unternehmen aus ganz verschiedenen Branchen. Dank dieses Alleinstellungsmerkmalskönnen unsere Kunden aus einer umfassenden Auswahl an Umsetzungsvarianten schöpfen, um Film- und TV-Produktionen, Marken und Produkte für ihre Zielgruppen beeindruckend zu inszenieren.“, äußert sich Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung der Plazamedia GmbH.