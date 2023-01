Freevee bestellt Naveen-Andrews-Serie

US-Fernsehen

Der Star aus «The Dropout» konnte ein Comedy-Format verkaufen.

Amazon Freevee hat, eine achtteilige Serie, die durch das Leben des Showrunners Vijal Patel inspiriert ist, direkt in Serie bestellt. Naveen Andrews spielt die Hauptrolle in der Ensemble-Komödie als Patriarch Mahesh Pradeep. Das Format folgt der Familie Pradeep und den humorvollen Ereignissen ihrer ersten Monate nach dem Umzug von Indien nach Amerika. In oft widersprüchlichen Rückblenden aus einem Verhörraum finden sich die Pradeeps schnell in eine romantische, persönliche und berufliche Verstrickung mit einer gegensätzlichen Familie aus der Nachbarschaft verwickelt.Andrews' Charakter Mahesh wird als brillanter Ingenieur beschrieben, der seine Familie wegen einer Geschäftsmöglichkeit nach Amerika entwurzelt hat. Sindhu Vee spielt Sudha Pradeep, die intelligente und selbstbewusste Matriarchin, die in einer Fehde mit ihren Nachbarn auf eine neue Probe gestellt wird. Sahana Srinivasan verkörpert Bhanu Pradeep, einen rebellischen Teenager, der versucht, sich von ihrer Mutter zu lösen. Unglücklicherweise bringt sie ihre Rebellion mit der einen Person zusammen, die ihre Mutter nicht ausstehen kann: dem Sohn des Nachbarn.«Die Pradeeps von Pittsburgh» wird von Sony Pictures Television und Amazon Studios produziert. Patel ist zusammen mit Sara Gilbert, Mandy Summers und Tom Werner als ausführender Produzent tätig, ebenso wie Michael Showalter von Semi-Formal Productions, der auch beim Pilotfilm Regie führt.