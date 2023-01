«Glass Onion» verbucht 2,2 Milliarden Minuten

US-Quoten

«Jack Ryan» führt die Liste der erfolgreichsten TV-Serien über Weihnachten an.

«Glass Onion» undhaben große Streaming-Eröffnungswochen hingelegt. Sowohl Rian Johnsons Krimi-Fortsetzung als auch der Amazon Prime-Actionthriller knackten in der Woche vom 19. bis 25. Dezember mit über 1,5 Milliarden Sehminuten innerhalb weniger Tage nach ihrer Veröffentlichung die Nielsen Streaming Top10.belegte mit 2,23 Milliarden Sehminuten innerhalb der ersten vier Tage nach dem Kinostart auf Netflix den ersten Platz der Streaming-Charts. In der Nielsen-Chart der meistgestreamten Filme in einer gemessenen Woche belegt der Film den dritten Platz hinter «Hocus Pocus» (2,73 Milliarden) und «Wonder Woman 1984» (2,25 Milliarden).«Wednesday» und «The Recruit» verzeichneten beide über eine Milliarde Minuten während des Einschaltzeitraums. Die von Jenna Ortega geleitete Serie fiel in der vierten Woche ihrer Verfügbarkeit auf dem Streaming-Dienst mit fast 1,8 Milliarden Sehminuten von Platz eins auf Platz drei der Charts. «The Recruit» belegte mit fast 1,7 Milliarden Sehminuten den vierten Platz der Charts.