Millionen Menschen reisten mit RTL um den Globus

Quotennews

Zunächst war Bushido in seiner zweistündigen Doku-Soap zu sehen, dann war wieder «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» gefragt.

Die Fernsehzuschauer wurden am Donnerstagabend Zeuge, wie Bushido zum ersten Mal nach der Auswanderung nach Dubai zurück nach Berlin musste, um unter Polizeischutz Gerichts- und Pressetermine wahrzunehmen. Peter Rossberg inszenierte den Rapper auch am Grab seiner Eltern.zeigte auch die erste Halloween-Party im neuen Zuhause. Die Doku-Soap, die mit 1,21 Millionen Zusehern startete, erreichte in der zweiten Woche 1,22 Millionen Fernsehzuschauer und schwache 4,6 Prozent. Das Format spülte 0,59 Millionen junge Zuschauer an, der Marktanteil bewegte sich bei mäßigen 10,9 Prozent.Im Anschluss stand die siebte Ausgabe vonauf dem Programm. Die Reichweiten des Formats liegen in diesem Jahr noch einmal unter dem üblichen Niveau. Das setzte sich auch am Donnerstag fort, als Claudia Effenberg und Lucas Cordalis in die Dschungelprüfung mussten. Die von Sonja Zietlow und Jan Köppen moderierte Sendung erreichte 3,00 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 18,7 Prozent. Bei den Umworbenen sicherte sich RTL 1,10 Millionen und 30,3 Prozent.Die zehn-minütigen Nachrichten sind weiterhin erfolgreich, aber nicht beliebt. 2,53 Millionen Zuschauer sahen um 23.10 Uhr, das auf 17,1 Prozent Marktanteil kam. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung ermittelte 0,94 Millionen junge Zuseher für Pinar Atalay, die Sendung fuhr 27,9 Prozent Marktanteil ein. Angela Finger-Erben und Olivia Jones waren bis 01.00 Uhr fürauf Sendung. Das Format erreichte noch 1,19 Millionen Zuseher, wovon 0,37 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Die Marktanteile beliefen sich auf 14,9 Prozent bei allen sowie 22,3 Prozent bei den jungen Menschen.