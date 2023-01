«This Is Us» startet schon wieder von vorne

TV-News

Dieses Mal wird der Fernsehsender ProSieben Fun die Serie ausstrahlen.

Im frei-empfangbaren Fernsehen ist die Seriein der Bundesrepublik Deutschland bislang nicht über eine dritte Staffel hinausgekommen. Derzeit hält die ProSiebenSat.1-Gruppe die Rechte, die zuletzt bei sixx einen Anlauf am Mittwochabend unternahm. Die Einschaltquoten waren allerdings so schlecht, dass man recht früh das Handtuch warf und dem Format von Dan Fogelman einen späteren Sendeplatz gab.Nun darf sich das Format von «Only Murders in the Building»-Produzenten bei ProSieben Fun probieren. Die Pay-TV-Station strahlt ab Samstag, den 4. Februar 2023, um 19.30 Uhr die Serie aus – begonnen wird einmal mehr bei der ersten Folge. Bei dem Pilotfilm führten Glenn Ficarra und John Requa Regie. In der Serie spielten Milo Ventimiglia, Mandy Moore und Sterling K. Brown die Hauptrollen.«This Is Us» löst damit Wiederholungen von «Seattle Firefighters» ab. Die NBC-Serie wurde zwischen 2016 und 2022 von 20th Television produziert. Die Serie endete planmäßig nach sechs Staffeln im Mai 2022. Fogelmann, Autor von «Rapunzel – Neu verföhnt», ist derzeit an der Produktion von «Indiana Jones and the Dial of Destiney» beteiligt.