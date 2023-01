Früherer ZDF-Unterhaltungschef Wolfang Penk ist tot

Köpfe

Der Mitentwickler von «Wetten, dass..?» und anderen großen ZDF-Schlachtschiffen wurde 84 Jahre alt.

Wolfgang Penk ist am Mittwoch, 18. Januar, im Alter von 84 Jahren verstorben, wie das ZDF am Donnerstag offiziell bekannt gab. Penk war für den Mainzer Sender unter anderem als Redaktionsleiter im ZDF-Bereich Show, als Hauptredaktionsleiter und später auch Verantwortlicher für den Bereich Unterhaltung Wort aktiv. Die heutige Programmdirektorin Nadine Bilke würdigte ihn mit den Worten: „Wenn das ZDF in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts anerkennend 'Unterhaltungsdampfer' genannt wurde, war Wolfgang Penk sicher der Kapitän.“Wolfgang Penk wurde 1983 in Berlin geboren und begleitete von 1963 bis 1967 die ersten Schritte des neuen Senders ZDF als Produktionsassistent für öffentliche Veranstaltungen und Shows. Nach einem längeren Zwischenspiel beim Südwestfunk in Baden-Baden, wo er für erfolgreiche Showreihen verantwortlich zeichnete, kehrte er 1981 zum ZDF zurück. Er verließ das Haus 1991, um seine eigene Produktionsfirma zu gründen.Für das ZDF war er unter anderem an der Entwicklung der Samstagabend-Show «Wetten, dass…?» beteiligt und gab auch heute noch beliebten Programmmarken einen Sendeplatz. Unter anderem führte er «Das Traumschiff», «Die Schwarzwaldklinik» oder Serien wie «Das Erbe der Guldenburgs» zum Erfolg.