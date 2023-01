Sat.1 begleitet «Blackout» mit Talk, Doku und Experiment

TV-News

Die Joyn-Produktion mit Moritz Bleibtreu und Marie Leuenberger startet in der kommenden Woche. Sat.1 greift das Thema zunächst in einem Talk auf und sendet dann eine Doku sowie ein Exper.

Der neueingeführte Krimi-Serien-Donnerstag in Sat.1 ist bislang alles andere als ein Erfolg. Die erste von vier geplanten Seriengenerierte an den ersten beiden Abenden niedrige Marktanteile in der Zielgruppe von 4,0 und 2,2 Prozent. Am heutigen Abend endet die französische Reihe. Mitsteht bereits die nächste Serie in den Startlöchern. Die 2021 bei Joyn erschienene sechsteilige Reihe debütiert am 26. Januar im Free-TV. Sat.1 zeigt im Anschluss an die ersten beiden Folgen ab 22:20 UhrModerator Matthias Killing spricht mit darin mit Experten, Krisenmanageren und Menschen, die einen Blackout miterlebt haben, über wie wahrscheinlich ein großer Blackout wirklich ist und wie sich Verbraucher für den Ernstfall rüsten können. Zu Gast ist Marc Elsberg, der die Romanvorlage zur Serie schrieb, und Notfall- und Krisenmanagerin Sandra Kreitner.In Woche zwei setzt Sat.1 ebenfalls auf «Blackout»-Begleitmaterial in Form einer Doku. Insollen Fragen, wie „Wie wahrscheinlich ist ein totaler Blackout in Deutschland und wie realistisch sind die Szenarien, die in der Serie gezeigt werden? Welche konkreten Auswirkungen hätte ein landesweiter Blackout über mehrere Tage auf unseren Alltag? Wie gut ist Deutschland auf einen großflächigen Stromausfall vorbereitet und was kann jeder Einzelne tun, um sich im Katastrophenfall selbst versorgen zu können?“ beantwortet werden.Zum Serienfinale strahlt der Bällchensender am 9. Februaraus, in dem zwei Familien das Experiment wagen, ohne Strom, Wasser und Heizung zu leben. Das Experiment begleitet die beiden Familien in der Extremsituation Stromausfall und zeigt, worauf es wirklich ankommt, wenn es zu einem großen Blackout kommen sollte.