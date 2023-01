Anthony Hopkins spielt den römischen Kaiser

US-Fernsehen

Bei der neuen Peacock-Serie wird Roland Emmerich Regie führen.

Anthony Hopkins ist bei Roland Emmerichs Gladiatorenseriean Bord. Der Oscar-Preisträger wird Kaiser Vespasian in dem Peacock-Drama spielen, das von AGC Television produziert und vom Oscar-nominierten «Der Soldat James Ryan»-Autor Robert Rodat geschrieben wird. Peacock hat «Those About to Die» im letzten Sommer direkt in Serie gehen lassen. Die Serie spielt in der "komplexen und korrupten" Welt der Gladiatorenkämpfe und folgt einem Ensemble von Figuren aus allen Teilen der römischen Gesellschaft, die in der Arena aufeinandertreffen.Hopkins ist das erste wichtige Mitglied der Besetzung, das für das Projekt bekannt gegeben wurde. Er wird Vespasian spielen, einen römischen Kaiser und Emporkömmling vom Lande, der seinen Thron nach dem Sieg in einem blutigen zehnjährigen Bürgerkrieg beanspruchte. In der offiziellen Beschreibung wird der alternde Vespasian als "verachtet von den Patriziern, die sich um die Position im Imperium streiten und versuchen, seine Thronfolger bei der ersten Gelegenheit zu verdrängen" beschrieben.Neben der Regie wird «Moonfall»-Regisseur Emmerich neben Rodat auch als ausführender Produzent fungieren. Gianni Nunnari von Hollywood Gang und Harald Kloser von Street Entertainment werden zusammen mit Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz, Oliver Berben und Jonas Bauer von High End ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. AGC-CEO Stuart Ford und Chief Content Officer Lourdes Diaz sind ebenfalls ausführende Produzenten.