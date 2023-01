Netflix setzt «Selling the OC» fort

US-Fernsehen

Das Spin-off von «Selling Sunset» bekommt gleich zwei neue Staffeln.

Die Makler des zweiten Büros der Oppenheim Group an der Westküste sind bereit, für zwei weitere Staffeln vonanzutreten, mit einer Drama-Galore im Schlepptau. Netflix hat die Immobilien-Doku-Soap, ein Spin-off der Erfolgsserie «Selling Sunset», für die zweite und dritte Staffel verlängert. «Selling Sunset», das 2019 erstmals ausgestrahlt wurde, ist bereits für die sechste und siebte Staffel verlängert worden.Sowohl «Selling Sunset» als auch «Selling the OC» folgen den Immobilienmaklern von The Oppenheim Group, der in West Hollywood ansässigen Luxusimmobiliengruppe, die von den Brüdern Jason und Brett Oppenheim gegründet wurde. Jason ist Präsident und Gründer der Oppenheim Group, Brett ist Präsident und Makler von Oppenheim Real Estate.Zur Besetzung gehören Alex Hall, Alexandra Jarvis, Alexandra Rose, Austin Victoria, Brandi Marshall, Gio Helou, Kayla Cardona, Lauren Shortt, Polly Brindle, Sean Palmieri und Tyler Stanaland. Die Serie wird von Adam DiVello, Sundee Manusakis, Suzy Ratner, Kristofer Lindquist und Skyler Wakil mit den Produktionsfirmen Done and Done Productions und Lionsgate produziert.