Amanda Bynes nimmt an «All That»-Cast-Reunion teil

Vermischtes

Fans von Nickelodeonssollten sich den Termin Ende März vormerken, denn die größte Wiedervereinigung der Darsteller der Sketch-Comedy-Serie seit ihrer Einstellung wurde für die jährliche 90's CON-Feier festgelegt. Die Messe findet vom 17. bis 19. März in Hartford, Connecticut, statt. Vor allem Amanda Bynes wird anwesend sein und sich mit ihren «All That»-Darstellern Lori Beth Denberg, Danny Tamberelli und Kel Mitchell zu einem Wiedersehen und einer Podiumsdiskussion treffen. Die Veranstaltung wird Bynes' erster großer öffentlicher Auftritt seit dem Ende ihrer Vormundschaft im Jahr 2022 sein.In einer Erklärung von 90's CON heißt es: "Die Gäste werden die Gelegenheit haben, die «All That»-Darsteller für Autogramme, Selfies und professionelle Fotos zu treffen und zu begrüßen. Es wird auch die Möglichkeit geben, ein Foto auf einer Nachbildung der kultigen orangefarbenen Couch mit den Darstellern zu machen.""Ich freue mich sehr darauf, meine Schauspielerkollegen wiederzusehen und die Fans auf der 90's Con! zu treffen", sagte Amanda Bynes. "Letztes Jahr hatte ich einen Riesenspaß auf der '90s Con, um mein Buch und meine neue Single 'Blessed Mode' zu promoten", fügte Kel Mitchell hinzu. "Was gibt es Besseres, als mit der «All That»-Gang zurückzukehren... einschließlich Amanda Bynes, die sich dieses Jahr Danny, Lori Beth und mir anschließen wird. Ich kann es kaum erwarten, all die 90er Mode zu sehen, die die Fans dieses Jahr mitbringen! Die 90's Con ist ein echter Vibe! Let's go!"