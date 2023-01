Rundschau

Seit dieser Woche ist die Neuauflage von der NBC-Serie «Night Court» auf Sendung, die inhaltlich überzeugen konnte.

Die dreiteilige Doku-Serie zeigt Interviews mit Crewmitgliedern, Reportern, Freunden der Darsteller und Naya Riveras Vater und beleuchtet den rasanten Aufstieg von «Glee» und den tragischen Tod von drei Darstellern.In Staffel 4 sind Earn (Donald Glover), Alfred 'Paper Boi' Miles (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) und Van (Zazie Beetz) zurück in ihrer Heimatstadt. Aber die Frage ist: Hat sich Atlanta verändert, oder haben sie sich verändert? Die dritte Staffel spielte nämlich in Europa.Nach dem tödlichen Brand im Uphaar-Kino müssen zwei trauernde Eltern den Verlust ihrer Kinder und den Kampf um Gerechtigkeit bewältigen. Als Vorlage diente eine wahre Begebenheit.Jede Folge ist ein rasanter, provokanter Thriller, der ein anderes Verbrechen in einer anderen Stadt mit einer völlig neuen Besetzung untersucht. Basierend auf der mit dem BAFTA ausgezeichneten Krimi-Anthologie der BBC beginnt «Accused» im Gerichtssaal mit dem Angeklagten, ohne dass der Zuschauer etwas über dessen Verbrechen weiß oder darüber, wie er vor Gericht gelandet ist. Die Serie wird aus der Sicht des Angeklagten in Rückblenden erzählt und hält der heutigen Zeit mit eindrucksvollen und emotionalen Geschichten einen Spiegel vor. Am Ende erfahren die Zuschauer, wie ein gewöhnlicher Mensch in außergewöhnliche Umstände gerät und wie eine impulsive Entscheidung den Verlauf dieses Lebens - und das Leben anderer - für immer beeinflussen kann.Die ewig optimistische Abby Stone tritt in die Fußstapfen ihres verehrten verstorbenen Vaters, des Richters Harry Stone, als sie die Herausforderung annimmt, die Nachtschicht eines Anklagegerichts in Manhattan zu leiten.