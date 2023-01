Starz bestellt mehr «BMF»

US-Fernsehen

Die Serie um die Flenory-Brüder wird demnächst weitergehen.

Kurz nach der Premiere der zweiten Staffel am 6. Januar hat Starz eine dritte Staffel vonbestellt. Der Premium-Kabelsender gab dies am Dienstag bekannt und teilte mit, dass die Dramaserie am Premierenwochenende mit 4,1 Millionen Multiplattform-Zuschauern das am stärksten gefragte Drama aller Sender war.„«BMF» fängt die Essenz von Detroit durch anspruchsvolle, düstere Geschichten ein, und unsere Fans haben auf diese Serie leidenschaftlicher reagiert als je zuvor", sagte Kathryn Busby, President of Original Programming bei Starz. "Nach einem so starken Debüt mit der zweiten Staffel sind wir begeistert, die unglaubliche Geschichte der Flenory-Brüder weiter auszubauen, die das Spiel verändern, indem sie ihre eigenen Regeln schreiben. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was unsere außergewöhnlichen Produzenten und Darsteller als Nächstes liefern."Die Geschichte dient als dramatische Nacherzählung der berüchtigten Detroiter Brüder Demetrius "Big Meech" Flenory (Demetrius Flenory, Jr.) und Terry "Southwest T" Flenory (Da'Vinchi), die in den späten 80er Jahren in den rücksichtslosen Straßen von Südwest-Detroit aufwuchsen und schließlich zu einer der produktivsten Verbrecherfamilien des Landes wurden, der Black Mafia Family.