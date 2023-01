«The Palace»: Matha Plimpton macht mit

US-Fernsehen

Außerdem wurde für die neue Kate-Winslet-Serie Jessica Hobbs als Regisseurin angeheuert.

Die HBO-Miniseriemit Kate Winslet in der Hauptrolle hat Martha Plimpton zu ihrer Besetzung hinzugefügt. Darüber hinaus ist Jessica Hobbs als Co-Produzentin und Regisseurin an Bord der Serie. Neben Winslet und Plimpton gehören auch Hugh Grant, Matthias Schoenaerts und Andrea Riseborough zum Cast der Serie.Genaue Details zu den Charakteren werden noch unter Verschluss gehalten, aber laut der offiziellen Beschreibung für «The Palace» erzählt die Serie "die Geschichte eines Jahres innerhalb der Mauern des Palastes eines autoritären Regimes, das sich aufzulösen beginnt". Sie wurde ursprünglich im Juli 2022 bei HBO bestellt.Plimpton ist dreimal für den Emmy nominiert und gewann 2012 den Preis für die beste Gastdarstellerin in einem Drama für «The Good Wife». In der gleichen Kategorie war sie auch für «Law & Order: SVU» und für die beste Schauspielerin in einer Komödie für «Raising Hope», in der sie vier Staffeln lang die Hauptrolle spielte. Zu ihren jüngsten Fernsehauftritten gehören «The Man Who Fell to Earth», «Brockmire» und «Younger».