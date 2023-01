«Night Court» startet gut

US-Quoten

Über sieben Millionen Menschen verfolgten das Revival am Dienstagabend.

Die neue NBC-Serie,, hat bei ihrer Premiere am 17. Januar die Konkurrenz am Dienstagabend in die Knie gezwungen. Die wiederbelebte Comedy mit Melissa Rauch («The Big Bang Theory» in der Hauptrolle als Richterin Abby Stone erreichte bei den Erwachsenen 18-49 eine Einschaltquote von 1,0 und 7,39 Millionen Gesamtzuschauer, wobei die ersten beiden Episoden ab 20.00 Uhr ausgestrahlt wurden.Die zweite Folge, die um 20:30 Uhr ausgestrahlt wurde, verlor zehn Prozent an Einschaltquoten, 0,9 in der Zielgruppe und 8,72 Prozent bei den Gesamtzuschauern. Dennoch sind 6,75 Millionen Zuschauer eine solide Leistung. Das ist die höchste Gesamtzuschauerzahl einer Comedy-Premiere seit «The Conners» im Jahr 2018 und die beste auf NBC seit «Will & Grace» im Jahr 2017 – beides waren ebenfalls Wiederaufnahmen von gelobten Comedys.NBC setzte seine Herrschaft über die 21-Uhr-Stunde mit einer neuen Folge vonfort. Mit einer weiteren Doppelfolge erreichte die erste der beiden Episoden 3,42 Millionen Gesamtzuschauer und ein Rating von 0,4. Die zweite Episode erreichte eine Einschaltquote von 0,3 und 2,76 Millionen Gesamtzuschauer, womit «New Amsterdam» auf dem dritten Platz hinter ABCs «Will Trent» und «FBI: Most Wanted» auf CBS landete.