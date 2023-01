ZDFneo holt dänisches «My Different Ways» nach Deutschland

TV-News

Im März zeigt der Spartensender die siebenteilige Dramaserie, die auf dem Romandebüt „Die allerbeste Zeit meines Lebens“ von Sigurd Hartkorn Plaetner basiert.

ZDFneo lädt am Freitag, den 3. März, ab 21:40 Uhr zum Binge-Watchen ein, denn dann zeigt der Spartensender die dänische Dramaserieals Deutschlandpremiere. Wer die sieben rund 25minütigen Folgen bis 0:35 Uhr nicht linear schauen möchte oder dazu in der Lage ist, kann ab dem darauffolgen Samstag, 4. März, ab 10:00 Uhr alle Folgen auch in der ZDFmediathek abrufen.Im Mittelpunkt von «My Different Ways», das auf dem Romandebüt „Noget om Vitus“ (deutscher Titel: „Die allerbeste Zeit meines Lebens“) des dänischen Autors Sigurd Hartkorn Plaetner basiert, steht der 27-jährige Vitus (Mads Reuther). Er lebt vor sich hin und hat sich im eigenen Alltagstrott verloren. Seine Freundin Sara (Mette Gadeberg) ist schwanger, doch Vitus fühlt sich noch nicht bereit für ein Kind. Dann trifft er Emma (Kristine Kujath Thorp) und sie hat alles, was Vitus fehlt. Sie ist lebenslustig, optimistisch, schlagfertig und impulsiv. Mit Emma erlebt Vitus Dinge, die ihn glücklich machen. Doch er verschweigt ihr, dass Sara ein Kind von ihm bekommt. Während sich ihre Beziehung entwickelt, stellt sich heraus, dass Emma ein viel größeres Geheimnis mit sich trägt.In weiteren Rollen sind unter anderem Emil Blak Olsen, Henrik Birch und Christiane Gjellerup Koch zu sehen. Das Drehbuch für die Serienadaption stammt von Christian Bengtson, Regie führte Mads Mengel. Die Produktion verantwortete Drive Studios.