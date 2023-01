Kida Khodr Ramadan: In einem leerstehenden Frauengefängnis gedreht

Interview

«4 Blocks»-Star Ramadan hat die neue Serie «Asbest» gedreht, die es in der ARD Mediathek gibt.

Ich habe im Vorfeld viel über Gefängnisse recherchiert, mir Dokus angeschaut. Ich wollte die Serie so authentisch wie möglich machen, und ich hoffe, ich habe die Stimmung und die Atmosphäre eines Gefängnisses gut hinbekommen.Wir haben in einem leerstehenden Frauengefängnis in Köpenick gedreht, das war schon beklemmend.Ich finde das eine sehr gute Idee. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Das Internet bedeutet für viele – und vor allem Häftlinge – Freiheit. Vielleicht hilft es sogar dem einen oder anderen in Gefängnis ein besserer Mensch zu werden.Auf jeden Fall erwartet uns hoffentlich eine zweite Staffel, in der das Puzzle zu Ende gebracht wird. Ich weiß schon genau, wie es weitergeht und warte nur noch auf das Go. Mein Autor Juri Sternburg ist befreit.Ich finde Statistiken Quatsch. Jeder Mensch ist anders – jeder tut das, was er fühlt. Ich hoffe, dass die meisten durch einen Gefängnis-Aufenthalt zum Nachdenken und positiven Wandel gebracht werden.Ich habe mir viele Kandidaten angeschaut und irgendwann hat mein Sohn, der Momo heißt wie die Hauptfigur in «Asbest» mir geraten mir den Rapper Xidir anzuschauen. Ich habe ihn zum Casting bestellt und er hat alle umgehauen.Wir waren im täglichen Update und haben uns immer wieder beraten. Die Bücher wurden besser und besser. Ich bin sehr dankbar, dass ich zwei so großartige Menschen hatte, die mit mir zusammen dieses Projekt entwickelt haben.Ich wollte das erst mal gar nicht selbst spielen. Die ARD-redakteurin Carolin Haasis hat mich überredet. Es waren am Ende nur fünf Drehtage, also alles überschaubar. Ich wollte mich ja auf das Regieführen und die Schauspieler konzentrieren.Streamingdienste sind inzwischen für uns Filmemacher die Tasse Kaffee, ohne die nichts mehr geht. Sie eröffnen uns – und Formaten wie «4 Blocks» – unzählige Möglichkeiten.Es war ein großes Risiko, aber ich liebe das Risiko. Der Film hat seinen Weg gemacht, und ich bin sehr stolz darauf. Es wird immer noch darüber geredet und er hat eine richtige Fanbase erreicht.