«Drag Race»-Channel startet in den USA

Dort werden alle internationalen und nationalen Versionen ausgestrahlt.

Drag Race Universe, ein neuer FAST-Kanal (kostenloses, werbegestütztes Streaming), der dem amerikanischen Publikum globale Versionen der «Drag Race»-Reihe bietet, ist in den USA gestartet. Der Kanal bietet den Zuschauern einen konstanten Strom von «Drag Race»-bezogenen Programmen, einschließlich «Canada's Drag Race» (Staffeln 2 und 3), «RuPaul's Drag Race UK vs. The World», «RuPaul's Drag Race UK» (Staffeln 2 und 3), die erste Staffel von «Drag Race Philippines» und «Drag Race Philippines Untucked».Die Nachricht kommt, da World of Wonder, die Produktionsfirma hinter der «Drag Race»-Franchise, ihre Partnerschaft mit Blue Ant Media ausweitet. Drag Race Universe bietet dem US-Publikum zum ersten Mal globale Versionen der Serie kostenlos an. "Drag Race Universe erweitert die Partnerschaft von Blue Ant Media mit World of Wonder und bietet dem US-Publikum eine kuratierte Auswahl an internationalen «Drag Race»-Hits, die zum ersten Mal auf einem kostenlosen Streaming-Kanal verfügbar sind", sagt Jamie Schouela, President of Global Channels and Media bei Blue Ant. "Die Premiere auf VIZIO WatchFree+ ist eine Gelegenheit, die außergewöhnliche Reichweite der Plattform zu nutzen und die Begeisterung für diese kultige Serie bei treuen Fans und neuen Zuschauern zu steigern.""Es ist eine mutige neue Medienwelt und wir freuen uns, Drag Race Universe zu starten und unsere Partnerschaft mit Blue Ant Media zu erweitern", sagen die World-of-Wonder-Mitbegründer Fenton Bailey und Randy Barbato. "Drag Race Universe ist eine Idee, deren Zeit gekommen ist; mit über 400 Queens und 24 internationalen Versionen wird dieser neue FAST-Kanal auf dem großen Erfolg aufbauen, den wir bereits mit WOW Presents Plus im Direct-to-Consumer-Bereich hatten." In den kommenden Monaten sollen noch Versionen aus Holland, Frankreich, Italien, Spanien und Australien starten.