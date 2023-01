Ex-Disney-Chef Chapek hat gut verdient

Köpfe

Er hat eine Abfindung von über 20 Millionen US-Dollar erhalten.

Bob Chapek, der im vergangenen Herbst von Disney als CEO entlassen wurde, erhielt für das Jahr 2022 ein Gehaltspaket im Wert von 24,18 Millionen Dollar und wird eine Abfindung von mehr als 20 Millionen Dollar erhalten. Der Vorstand des Unternehmens gab am 20. November bekannt, dass er Chapek durch den ehemaligen CEO Bob Iger für eine zweijährige Amtszeit ersetzt. In einer am Dienstag eingereichten Vollmachtserklärung legte Disney einen detaillierten Zeitplan der Ereignisse vor, die zu Chapeks Entlassung, Igers Ernennung zum Interims-CEO und dem Versuch des aktivistischen Investors Nelson Peltz, in den Vorstand des Unternehmens einzutreten, geführt haben.Der Disney-Vorstand „hat in den Monaten nach der Verlängerung von Chapeks Vertrag im Juni 2022 entschieden, dass Herr Chapek nicht mehr die richtige Person für die Rolle des CEO ist", heißt es in der am Dienstag eingereichten Vollmacht des Unternehmens. "Die bedeutenden Entwicklungen und Veränderungen im breiteren makroökonomischen Umfeld während dieses Zeitraums beeinflussten die Einschätzung des Vorstands hinsichtlich der geeigneten Führungsperson angesichts der sich schnell entwickelnden Branchen- und Marktdynamik. Der Aufsichtsrat ist daher zu dem Schluss gekommen, dass Herr Iger angesichts der zunehmend komplexen Veränderungen in der Branche am besten geeignet ist, das Unternehmen zu führen, bis ein geeigneter längerfristiger Nachfolger gefunden ist."Für Disneys Geschäftsjahr, das am 1. Oktober 2022 endete, umfasste Chapeks Vergütungspaket ein Grundgehalt von 2,5 Millionen Dollar, 10,8 Millionen Dollar an Aktienzuteilungen, 3,75 Millionen Dollar an Aktienoptionen, einen Bargeldbonus von 6,75 Millionen Dollar, 282.762 Dollar für persönliche Flugreisen und 53.820 Dollar an sonstigen Vergütungen.