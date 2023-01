«Shoresy» geht in die zweite Staffel

US-Fernsehen

Die Hulu-Produktion ist ein Spin-off von «Letterkenny».

Hulu kündigte an, dass, ein Spin-off der kanadischen Sitcom «Letterkenny», für eine zweite Staffel mit sechs Episoden exklusiv zum Streaming-Dienst zurückkehren wird. Die erste Staffel der Komödie, die ebenfalls aus sechs Episoden bestand, wurde im Mai 2022 auf Hulu ausgestrahlt. Die Serie folgte dem maulfaulen Fan-Liebling Shoresy (Jared Keeso), der nach Sudbury, Nord-Ontario, zog, um dem angeschlagenen Eishockey-Team, den Sudbury Blueberry Bulldogs, zu helfen. Das Eishockeyteam, das auf einem niedrigen Niveau (Triple-A-Level) spielt, will nie wieder verlieren.«Letterkenny» wurde von Keeso zusammen mit Jacob Tierney entwickelt und begann als YouTube-Serie «Letterkenny Problems». Crave brachte die Serie ins Fernsehen, wo sie im Februar 2016 Premiere feierte. Ab Mai 2019 erwarb Hulu die exklusiven Streaming-Rechte an der Crave-Serie. Staffel elf von «Letterkenny» feierte im Dezember 2022 Premiere, und Staffel zwölf ist für Dezember 2023 geplant.Zur Besetzung von Staffel zwei gehören Keeso (Shoresy), Tasya Teles (Nat), Harlan Blayne Kytwayhat (Sanguinet), Blair Lamora (Ziigwan), Keilani Rose (Miigwan), Jonathan-Ismael Diaby (Dolo), Terry Ryan (Hitch), Ryan McDonell (Michaels), Max Bouffard (JJ Frankie JJ, auch in "Letterkenny" zu sehen), Andrew "The Canon" Antsanen (Goody), Jon "Nasty" Mirasty (Jim), Brandon Nolan (Jim), Jordan Nolan (Jim), Keegan Long (Liam) und Bourke Cazabon (Cory).